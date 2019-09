Protest-Kleidertausch am Alexanderplatz

Der Kleidertausch soll ein Zeichen gegen Konsumwahn und die immer knapper werdenden Ressourcen setzen. Auch Accessoires dürfen mitgebracht werden.

Greenpeace Berlin, die Aktionsgruppe Berlin Clean Clothes Campaign, das Inkota-Netzwerk und die Ehrenamtliche Unicef-Gruppe Berlin laden zum Protest-Kleidertausch auf dem Alex. Die Kleidertauschparty versteht sich als Alternative zum allgemeinen Konsumwahn und will ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen setzen. Und so geht's: Jeder darf bis zu drei gut erhaltene, saubere Kleidungsstücke mitbringen und dafür bis zu drei neue mitnehmen. Auch Accessoires werden getauscht, Unterwäsche ist hingegen ausgeschlossen.