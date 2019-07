Zur Sommerausgabe der Berlin Fashion Week eröffnet die österreichische Modedesignerin Lena Hoschek einen Pop-up Store für einen Tag.

Der Lena-Hoschek-Pop-up Store im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week hat am Donnerstag, dem 4. Juli 2019 von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zuhause ist er im Restaurant Borchardt in der Französischen Straße. Erhältlich sind Stücke der aktuellen Tutti Frutti Kollektion sowie ausgewählte Prêt-à-porter-Stücke, Accessoires und Looks früherer Runway Shows zu reduzierten Preisen.