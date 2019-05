Schollentrödelmarkt in Borsigwalde

Am Sonntag, den 5. Mai 2019 findet der mittlerweile 18. Schollentrödelmarkt statt. Ort des Geschehens ist die Kleingartensiedlung "Freie Scholle" in Borsigwalde, einem Ortsteil von Reinickendorf . Für den Trödelmarkt tragen die Schollaner zusammen, was sie selbst nicht mehr benötigen. Die fast 300 Stände werden im Schollenhof, Allmendeweg, Schollenweg, Moorweg, der nördlichen Egidystraße und dem Marie-Schlei-Platz aufgebaut.