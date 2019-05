Büchermarkt im Tierheim Berlin

Fast alle Bücher kosten 1 Euro, die Einnahmen kommen den Tieren im Tierheim zugute. Dazu gibt es Lesungen, Tierheimführungen und vegan-vegetarisches Streetfood.

Das Tierheim am Hausvaterweg veranstaltet am 11. und 12. Mai 2019 einen großen Büchermarkt mit Büchern aller Genres. Die Besucher können dort nach Herzenslust stöbern und lesen, aber auch Lesungen lauschen, Streetfood verkosten oder an einer Tierheimführung teilnehmen. Die Bücher kosten fast alle 1 Euro. Das eingenommene Geld geht u.a. in Form von Futter und Streu an die Tiere des Tierheims.