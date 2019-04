Schwarz Markt im Birgit & Bier

Auf dem Designmarkt präsentieren rund 50 Künstler einen Mix aus Malerei, Design, Schmuck, Mode und Fotografie. Zwischendurch können sich die Gäste Musik, Literatur, Tanz und Kulinarischem widmen.

Der Schwarz Markt findet in diesem Jahr im Birgit & Bier in Kreuzberg statt. Zwischen 12 und 20 Uhr kommen Anwesende in den Genuss von Design, Kunst und Mode von etwa 50 Kreativen und Designern - und einer Prise Magie. Die Produkte sind handgefertigt und echte Einzelstücke. Zum Markt dazu gibt es Workshops, Performances, Musik, Essen und Drinks in entspannter Atmosphäre.