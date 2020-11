Fahrrad und Roller - Gebrauchtmarkt Kaufpark-Eiche

Die Decathlon-Filiale im Kaufpark-Eiche lädt zum Trocathlon. Fitnessfans können dort zwei Wochen lang gebrauchte Fahrräder und Roller verkaufen und kaufen.

Zwei Mal im Jahr, im Frühling und im Herbst, veranstaltet Decathlon einen sogenannten Trocathlon. In Berlin nimmt die Filiale im Kaufpark-Eiche in Ahrensfelde an der Aktion teil. Wer will, kann dort seine gut erhaltene Fahrräder und Roller einreichen und verkaufen, aber natürlich auch selbst etwas mitnehmen. Die Spender erhalten für ihre gebrauchte Ware einen Decathlon-Einkaufsgutschein in der Höhe der Einnahmen. Was nicht verkauft wird, muss wieder abgeholt werden.