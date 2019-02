Baby- und Kinderbasar der Markusgemeinde

Beim großen Baby- und Kinderbasar der Steglitzer Markusgemeinde werden an über 60 Verkaufstischen auf drei Etagen Kleidung und Spielzeug verkauft.

Die Markusgemeinde in Berlin-Steglitz veranstaltet am Samstag, den 17. Februar 2018 einen großen Baby- und Kinderbasar. An über 60 Verkaufstischen werden auf den drei Etagen des Gemeindehauses in der Albrechtstraße Kleidung und Spielzeug angeboten. Zusätzlich gibt es einen Cafébetrieb, einen Bücherstube und einen Kleidertrödel für Erwachsene.