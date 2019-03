Fundusverkauf der Deutschen Oper

Die Deutsche Oper Berlin lädt zum großen Fundusverkauf in die Wilmersdorfer Arcaden. Am 22. und 23. Februar 2019 jeweils von 10 bis 20 Uhr werden im Untergeschoss des Einkaufszentrums Kostüme und Requisiten aus dem Bestand der Deutschen Oper Berlin veräußert. Die Preise für Kostüme und Kostümteile starten bei 20 Euro. Passend zum Kostümverkauf gibt es in den Wilmersdorfer Arcaden eine Ausstellung mit Original-Kostümen aus der Sammlung der Deutschen Oper.