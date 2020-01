Wieder Socken? Mit Glück und Verhandlungsgeschick gibt es bei der Tauschbörse für Weihnachtsgeschenke im Museum Europäischer Kulturen etwas anderes dafür.

Das Museum Europäischer Kulturen in Dahlem veranstaltet am Sonntag, den 5. Januar 2020 seine traditionelle Tauschbörse für Weihnachtsgeschenke. Im Foyer des Museums kann zwischen 11 und 14 Uhr ohne Anmeldung und bei freiem Eintritt nach Herzenslust getauscht werden. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene.