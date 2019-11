Herbstflohmarkt im Ellington Hotel

Taschen, Schuhe, Mode und Schmuck von Designerlabels warten im Saal Femina des Ellington Hotels auf neue Besitzerinnen und Besitzer.

Das Ellington Hotel lädt am 17. November 2019 zur Herbst- und Winteredition des hauseigenen Flohmarkts in den historischen Saal Femina ein. An den Ständen werden zwischen 12 und 16 Uhr Taschen, Schuhe, Mode und Schmuck erstklassiger Marken aus erster und zweiter Hand angeboten. In der Pause werden Snacks und Drinks serviert. Der Eintritt zum Flohmarkt ist frei.