Die Bahn versteigert mehrmals im Jahr im Bahnhof Berlin-Lichtenberg Fahrräder, die nicht aus dem Fundbüro abgeholt wurden.

Bei der Fahrradversteigerung der Deutschen Bahn landen herrenlose Zweiräder unter dem Hammer. Die Auktion findet mehrmals im Jahr auf der Galerie im Bahnhof Lichtenberg statt. Die Fundstücke reichen von normalen Cityrädern über Mountainbikes und Rennrädern bis zu Pedelecs und E-Bikes. Die Fahrräder sind polizeilich gemeldet. Ihre Funktionstüchtigkeit kann nicht garantiert werden. Interesse an den einzelnen Modellen wird per Fingerzeig signalisiert, bezahlt wird in bar.