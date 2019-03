Late Night Shopping im Designer Outlet Berlin

Bekannte Marken shoppen bis in die Nacht: Das Designer Outlet Berlin hat an einigen Tagen im Jahr besonders lange geöffnet.

Das Designer Outlet Berlin lud zuletzt am Donnerstag, den 15. November 2018 zum Late Night Shopping. Im Angebot waren namhafte Designermarken in über 90 Shops, die um bis zu 80 Prozent vom Outletpreis reduziert sind. Darunter sind unter anderem die Marken Hugo Boss, Escada, Karl Lagerfeld, Liebeskind, Adidas und Tommy Hilfiger. Das Designer Outlet öffnet an Late-Night-Shopping-Tagen um 10 Uhr vormittags und bleibt bis 23 Uhr nachts geöffnet.