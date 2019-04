Edeltrödel und Auktion im Centre Bagatelle

Zwei Tage lang können Besucher des Centre Bagatelle in Frohnau Schätze für das eigene Heim ersteigern und gleichzeitig Gutes tun.

Das Kulturhaus Centre Bagatelle in Berlin-Frohnau veranstaltet am Samstag, den 6. April einen Edeltrödelmarkt. Am Sonntag, den 7. April steht eine Benefizauktion für den baulichen Erhalt des Centre Bagatelle auf dem Plan. Verkauft und versteigert werden antike Möbel, Porzellan und alte Bücher bis zu altem Spielzeug, Schmuck und Ansichtskarten. Kaffee- und Kuchenstände sorgen nach der Aufregung der Auktion für Stärkung.