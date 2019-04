Sonderverkauf im Deutschen Historischen Museum

Mit einem Sonderverkauf lädt das Deutsche Historische Museum rund um Ostern zum Stöbern, Schmökern und Entdecken ein.

Vom 11. bis zum 22. April 2019 werden Fundstücke aus den Archiven des Deutschen Historischen Museums, Raritäten aus den Beständen des Museumsshops und zeitgenössisches Kunsthandwerk bei einem Sonderverkauf im Zeughausfoyer veräußert. Der Museumsshop bietet Druckerzeugnisse, Kataloge, Begleitmaterialien, Notizbücher, Adressbücher, CDs, Plakate und Souvenirs rund um Geschichte, Fotografie und Kunst zu stark reduzierten Preisen an.

