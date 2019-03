Nachtflohmarkt im Yaam Berlin

Das Yaam Berlin lädt zum Nachtflohmarkt am Spreeufer mit Party, Musik und Food.

Das Yaam lädt am Samstag, den 16. März 2019 zum spätabendlichen Flohmarkt. Verkauft werden kleine und große Schätze von der Handtasche über Schuhe bis zu Schallplatten und Kleinkram. So finden Dinge, die bei anderen ein trauriges Dasein auf dem Dachboden fristeten, einen Ehrenplatz in Herzen eines neuen Besitzers. Neben dem Markt erwarten den Besucher kulinarische Köstlichkeiten und eine After-Flohmarkt-Party bis früh um sechs.