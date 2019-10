Von der DVD über das Filmplakat bis zum Autogramm: Im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt findet wieder die traditionelle Filmbörse statt.

Filmfans ausgepasst: Am 12. Oktober 2019 findet im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt in Berlin-Neukölln die Filmbörse statt - inzwischen schon zum 51. Mal. Angeboten werden nicht nur DVDs aller Genres, sondern alles was mit dem Thema Film zu tun hat. So werden auch Filmplakate, Fotos, Autogramme, Filmprogramme, Schmalfilme und Filmbücher gehandelt.