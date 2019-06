Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Veranstaltungen Archiv

Better Used Market

30. Mai bis 02. Juni 2019

Der Better Used Market am Potsdamer Platz präsentiert Produkte rund um die Themen Vintage, Second Hand und Upcycling.

© oldthing märkte

Upcycling, Vintage und Second Hand gehören ohne Zweifel zu den wegweisenden Schlagwörtern, wenn es um das immer wichtiger werdende bewusste Einkaufen geht. Diesem Trend trägt der Better Used Market Rechnung. Rund um den S-Bahnhof Potsdamer Platz werden vier Tage lang rund 150 Aussteller rund um Upcycling-Produkte, Vintage und Second Hand ihre Waren präsentieren. Modeschauen zeigen zudem, wie gut Vintage-Kleidung in die heutige Zeit passt.

Auf einen Blick Was: Better Used Market

Wann: Donnerstag, 30. Mai bis Sonntag, 2. Juni 2019

Öffnungszeiten: Donnerstag 10 bis 18 Uhr, an den übrigen Tagen 11 bis 19 Uhr

Wo: Rund um den S-Bhf. Potsdamer Platz

Eintritt: Frei



Standort Better Used Market zum Stadtplan

© dpa Shopping in Berlin - Veranstaltungen Aktuelle Veranstaltungen und Tipps zu den Themen Mode, Fashion, Lifestyle und Shopping in Berlin. mehr