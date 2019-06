Das Ellington Hotel in Berlin lädt zum Frühlingsflohmarkt Deluxe in den Saal Femina.

Mit dem Frühling beginnt die Hochsaison der Flohmärkte. Wer sich nicht am Sonntag mit vielen Menschen über die überfüllten Flohmarkt-Plätze schieben möchte, sollte am Sonntag, den 2. Juni 2019 im Ellington Hotel vorbeischauen. Hier findet von 12 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt. In entspannter Atmosphäre können Kleidung, Taschen, Schmuck und Schuhe für Damen, Herren und Kinder erworben werden. Für zwischendurch gibt es im Sommergarten kleine Snacks und Drinks.