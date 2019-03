Stoffmarkt Holland in Spandau

Auf dem Stoffmarkt Holland in Berlin-Spandau finden Nähanfänger und Profis die aktuellen Trends für Stoffe und Kurzwaren.

Der Stoffmarkt Holland startet seine Frühjahrstour. In Berlin-Spandau finden alle Selbermacher und DIY-Freunde am Sonntag, den 24. März 2019 von 11 bis 17 Uhr rund um den Alten Markt an mehr als 140 holländischen und deutschen Ständen die neuesten Stoffe und Kurzwaren. Ob Damen- und Kinderstoffe, Dekostoffe, Quilt- und Patchworkstoffe, Polsterstoffe, Schneiderpuppen oder Schnittmuster - Nähanfänger und Profis werden hier mit den aktuellen Trends versorgt.