Der Weiberkram Mädelsflohmarkt im Vollgutlager der Kindl-Brauerei bringt frischen Wind in den Kleiderschrank.

Wer erhebliche Mängel in Sachen Auswahl und Vielfalt seiner Garderobe feststellt, kann beim Weiberkram Mädelsflohmarkt seiner Einkaufslust in vollen Zügen nachgehen. In der Eventlocation Vollgutlager der Berliner Kindl Brauerei in Berlin-Neukölln wechseln Klamotten, Vintagemode, Second-Hand-Schmuckstücke, Schuhe und Accessoires zu neuen glücklichen Besitzerinnen. Zu erobern gibt es hier alles, was einst einen anderen Kleiderschrank verstopfte: Fehlkäufe, zu Großes oder zu Kleines, einst Liebgehabtes. Dazu gibt es DJ-Musik und Street Food.