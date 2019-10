BVG Fundsachen Versteigerung

In den Bahnen und Bussen der BVG werden jeden Tag Dinge vergessen und nie wieder abgeholt. Regelmäßig können Interessierte alles ersteigern - vom Schirm bis zum Fotoapparat.

Fast jeder, der in Berlin die U-Bahn und Busse benutzt, hat schon einmal etwas liegen lassen. Und damit ist man in bester Gesellschaft. Jedes Jahr werden zahlreiche Gegenstände auf den Sitzen vergessen - vom Fotoapparat über die Sonnenbrille bis hin zum Bügeleisen. Nicht einmal die Hälfe der vergessenen Stücke wird von ihren Besitzern wieder abgeholt. Damit die Lager der BVG nicht aus allen Nähten platzen, findet in regelmäßigen Abständen eine Versteigerung der liegengelassenen und vergessenen Habseligkeiten statt. Im Auktionshaus Beier können sich alle Interessierten die Fundsachen von acht bis zehn Uhr ansehen, gleich danach beginnt die Versteigerung.