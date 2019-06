Ostern in den Berliner Einkaufscentern

Die Borsighallen in Tegel verwandeln sich vom 8. bis zum 20. April 2019 in eine geschmückte Osterlandschaft. In der Kirmes-Manege können sich die Kids am 12., 13., 18. und 20. April jeweils von 12 bis 17 Uhr im Entenangeln, Büchsenwerfen und Eierlaufen messen. Am 13. April kommt der Osterhase "Puschel" vorbei - mit Spielen und Osterquiz im Gepäck. Auch am 20. April ist der Hase zu Gast: Von 11 bis 17 Uhr verteilt er süße Überraschungen, lässt sich knuddeln und steht für Selfies bereit.