Zur Berlin Fashion Week leeren Berliner und internationale Designer ihre Lager und laden zum Designer-Shopping in das Hotel Amano.

Während die Modemessen zur Berlin Fashion Week die neuen Kollektionen internationaler Labels vorstellen, können alle Fashionfans in Berlin-Mitte echte Designbekleidung zu reduzierten Preisen erwerben. Mehr als 30 Berliner und internationale Designer räumen ihre Lager und bieten beim Designer Sample Sale by ProjektGalerie sieben Tage lang Einzelstücke zum Verkauf an.