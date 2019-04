Bei der Schallplattenbörse in der TU-Mensa können Sammler von Vinyl und CDs auf musikalische Schatzsuche gehen.

Seit über 35 Jahren treffen sich auf der Internationalen Berliner Schallplattenbörse Sammler und Musikfreunde, um mit Vinyl-Raritäten aus über 50 Jahren Rockgeschichte zu handeln. Das Angebot in der Mensa der TU an der Hardenbergstraße umfasst neben Schallplatten in allen Formaten auch zahlreiche CDs und DVDs, limitierte Sammlereditionen und Memorablia.