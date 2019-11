Textilhandwerksmarkt auf der Domäne Dahlem

Auf dem Textilhandwerksmarkt der Domäne Dahlem präsentieren Handwerksbetriebe ihre Waren aus Filz, Baumwolle, Seide, Leinen und Co.

Weihnachten naht und damit auch der Druck, das richtige Geschenk für die Lieben zu finden. Wer gern Handgemachtes verschenken möchte, aber selbst nicht mit Talent gesegnet ist, kann auf dem Berliner Textilhandwerksmarkt in der Domäne Dahlem fündig werden.



Hier präsentieren über 50 Handwerksbetriebe ihr Angebot selbstgefertigter Textilien aus Naturmaterialien wie Wolle, Seide, Baumwolle und Leinen. Filzer, Weber, Spinner, Seidenmaler, Puppenmacher und Hutmacher sind vor Ort. Kleine Besucher können sich bei einer Feuershow, beim Puppentheater oder in Bastelworkshops amüsieren.



An beiden Tagen, jeweils zum Marktende gegen 16:30 Uhr, rufen die Veranstalter die Besucher musikalisch zu einem großen Laternenumzug zusammen. Gemeinsam mit Sankt Martin geht es dann über die Felder der Domäne. Laternen für den Umzug können mitgebracht oder vor Ort erworben werden.