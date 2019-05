Flohmarkt am Ostbahnhof

Am 1. Mai bieten rund 700 Händler zwischen der ehemaligen Galeria Kaufhof und dem Ostbahnhof Antiquitäten, Trödel, Möbel und Design an.

Schatzsucher aufgepasst: Am 1. Mai 2019 lädt der Riesenflohmarkt im und rund um den Ostbahnhof von 9 bis 17 Uhr zum Schauen, Stöbern und Kaufen ein. Rund 700 Händler aus dem In- und Ausland präsentieren auf über 20.000 Quadratmetern Standfläche zwischen Ostbahnhof und der ehemaligen Galeria Kaufhof Antiquitäten, Mobiliar, Lampen, Schmuck, Sammlerwaren, Dekoration, Design, Second-Hand-Waren und allerlei Kuriositäten.

100 Stände im Ostbahnhof

In der Passage und Haupthalle des Ostbahnhofes bieten rund 100 Stände sensiblen Trödel wie Münzen, Ansichtskarten, Briefmarken und Kleinantiquitäten an. Auch Sammler von DDR-Design und Alltagsgegenständen haben am Tag der Arbeit beste Chancen, fündig zu werden. Internationale Imbissangebote bieten den Sammlern und Stöberern Stärkung.