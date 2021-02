Winterbasar in der JVA Tegel

Auf dem Basar gibt es Geschenkartikel, Kinderspielzeug, Backwaren, Adventsgestecke, Glasdesign und vieles mehr aus den Betrieben der Justizvollzugsanstalt Tegel.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 14. Februar 2021 nicht stattfinden. Museen, Galerien und weitere Kultureinrichtungen dürfen bis zum genannten Zeitpunkt nicht öffnen. Weitere Informationen »

Was: Winterbasar der JVA Tegel Wann: Abgesagt Öffnungszeiten: 10 bis 15 Uhr Wo: Vor dem Garten des Shops der JVA Tegel Eintritt: Frei

