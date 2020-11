Der Pop Up Shop DelicioUS! im Bikini Berlin bietet amerikanische Speisen nach den Rezepten von 20 Berliner Restaurants.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, gelten in Berlin umfangreiche Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen ab 02. November bis zum Ablauf des 30. November 2020 nicht stattfinden. Weitere Informationen »

Der DelicioUS! Pop Up Shop will Besucher auf eine kulinarische Reise durch die Vereinigten Staaten entführen. Zum Speisenangebot gehören unter anderem «Sweet potato jam», «Main lobster bisque» und «Bacon old fashioned». Teilnehmende gastronomische Einrichtungen sind beispielsweise das Prism, das Bricole und die Bar Mr. Susan.