Globetrotter eröffnet «Erlebnisfiliale»

Der Outdoor-Ausstatter Globetrotter eröffnet seine neue Erlebnisfiliale in Steglitz. Zwei Tage lang können Besucher an interessanten Survival-Workshops teilnehmen und Vorträge rund ums Thema «Reisen» hören.

Workshops und Vorträge zum Eröffnungsevent

An beiden Veranstaltungstagen werden Vorträge zu den Themen «Reisen durch Südamerika» und «Zeit als Ziel» gehalten. Außerdem können Besucher in Workshops lernen, wie Wasserfilter gebaut und Schnüre hergestellt werden und was die Wildpflanzen-Apotheke zu bietet hat. Weitere Highlights sind der große Kletterturm, das Showkochen sowie der Globetrotter Eventtrailer.