Weihnachtliche Tauschaktion auf dem Alexanderplatz

Als Zeichen gegen Konsum und Verschwendung ruft die Jugendorganisation des BUND zum Tauschen von potenziellen Weihnachtsgeschenken auf.

Die BUNDjugend Berlin will ein Zeichen gegen den Konsumwahn in der Adventszeit setzen und lädt zu einer weihnachtlichen Tauschaktion ein. Der Tauschmarkt findet auf dem Alexanderplatz zwischen Galeria Kaufhof und Park Inn statt. Wer mitmachen will, kann maximal drei gut erhaltene und gut zu transportierende Gegenstände mitbringen, die er nicht mehr braucht und dafür etwas anderes mitnehmen. Auch eine Geschenkverpackstation mit Zeitungspapier ist aufgebaut. Dazu gibt es Punsch.