Wunderkabinett in den Reinbeckhallen

Erworben werden können Glaskunstobjekte, Skulpturen, Grafiken, Keramiken, Holzdrucke, Collagen, Prints, Fotografien, Aquarelle und Kunstbücher, aber auch Taschen und handgeknüpfte Teppiche. Der Kunstmarkt in den alten Reinbeckhallen in Oberschöneweide sieht sich in der Tradition der Wunderkammern und Kunstkabinette verhaftet. Darin wurde einst Ausgewähltes in seiner Vielfalt und Einzigartigkeit gezeigt.