Once upon a Time in Hollywood Pop-up Store

Im Schöneberger Plattenladen Dodo Beach wird ein Exemplar der auf 150 Stück limitierten Whitelabel-Vinylausgabe des "Once upon a time in Hollywood"-Soundtracks veräußert. Außerdem gibt es laut Fachzeitschrift Musikexpress auch weitere exklusive Versionen des Soundtracks auf farbigem 180g-Vinyl, die zudem limitierte Filmplakate enthalten. Der Pop-up Store öffnet am 1. und 2. August 2019 (Donnerstag und Freitag) jeweils von 11 bis 19 Uhr.