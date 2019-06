Kleidertausch für Kids

Familien können beim Kleidertausch im Himmelbeet Gemeinschaftsgarten anderen Familien mit aussortieren Sachen eine Freude machen und auch selbst etwas finden.

Getauscht werden können Kinderbekleidung und Schuhe, Babykleidung und Zubehör sowie Bücher und Spielzeug. Der Kleidung sollte gewaschen und in akzeptablem Zustand sein. Was übrig bleibt, kann wieder mit nach Hause genommen werden. Alternativ werden die Sachen für den nächsten Tausch aufgehoben oder an soziale Einrichtungen gespendet.