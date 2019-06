Nachhaltigkeitsmarkt an der TU Berlin

Die Technische Universität Berlin veranstaltet zur Langen Nacht der Wissenschaften einen Nachhaltigkeitsmarkt mit Klamottentausch, lokalen Lebensmitteln und Skillsharing.

Zur Langen Nacht der Wissenschaften am Samstag, den 15. Juni 2019 setzen sich rund 30 Projekte an der TU Berlin mit der Klimakrise auseinander. Eins davon ist der Nachhaltigkeitsmarkt, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet. Es gibt Infostände, Mitmachaktionen und Produkte. Die Besucher können Pesto, Kräuter, Jungpflanzen und nicht normgerechtes Gemüse erwerben, T-Shirts bedrucken lassen oder Kleidungsstücke tauschen und verschenken.