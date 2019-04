Fashion Positions Pop-up Store

Im Pop-up Store zur Fashion Positions Berlin präsentieren 16 Modedesignerinnen und -designer ihre Entwürfe für die Saison Frühjahr/Sommer 2019.

Die Fashion Positions Berlin will sich als interdisziplinäres Event in der Berliner Mode- und Kunstlandschaft präsentieren. Zur Veranstaltung eröffnet auch ein Pop-up Store: In der Deutschen Telekom Hauptstadtrepräsentanz werden die aktuellen Kollektionen von 16 Designerinnen und Designern gezeigt. Unter den Marken sind etwa Agnes Nordenholz, Marcel Ostertag, Esther Perbandt, Barz Jewellry und Rike Feuerstein.