Zwei Mal im Jahr werden die Seelenbinder Ateliers zum Marktplatz für lokal produzierte Wohnaccessoires, Objektkunst, Malerei, Fotografie und Vintage-Möbel.

Im Gewerbehof in der Seelenbinderstraße zeigt eine Gemeinschaft kreativer Mieter die vielfältigen Ergebnisse ihres Tuns. Zu sehen - und erwerben - sind Ergebnisse und Produkte aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Illustration, Wohnaccessoires, Taschen, Vintage-Möbel, Kunst am Bau oder in Film und Video. Wer will, kann beim Köpenicker Kreativmarkt in mehreren Workshops auch selbst kreativ werden. Dazu gibt es in den großen Fabrikfluren Livemusik und kulinarische Angebote.