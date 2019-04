Kunsthandwerkermarkt auf dem Mexikoplatz

Kunst trifft Handwerk: Rund 100 Künstler, Kunsthandwerker und Designer zeigen am Mexikoplatz Unikate und Kleinserien aus ihren Ateliers und Werkstätten.

Der Kunsthandwerkermarkt am Mexikoplatz in Zehlendorf kommt ganz ohne Handelsware, Gastromeile und Rahmenprogramm aus. Im Mittelpunkt stehen die Produkte, die von etwa 100 Kunsthandwerkern, Künstlern und Designern in kleinen Werkstätten und Ateliers hergestellt wurden. Darunter sind Ideen für Haus und Garten sowie Geschenkideen aus Künstlerhand.