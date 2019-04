Kinderflohmarkt im Forum Köpenick

Bunte Stände, viele Kinder: Bereits zum 42. Mal lädt das Forum Köpenick zum großen Kinderflohmarkt ein.

Das Forum Köpenick veranstaltet einen großen Kinderflohmarkt. Am Sonntag, den 7. Juli 2019 können Eltern und Kinder zwischen 11 und 16 Uhr an rund 200 Ständen schöne und praktische Dinge entdecken oder selbst verkaufen. Der Schwerpunkt liegt auf Kleidung und Spielzeug. Das Anbieten von Neuwaren ist ausdrücklich untersagt. Centergäste parken am genannten Tag kostenfrei im Parkhaus.