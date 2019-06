Am Vorabend des Christopher Street Days laden die Galeries Lafayette zu Karaoke, Sommercocktails und Shopping bis Mitternacht.

Die Galeries Lafayette laden am Freitag, den 26. Juli 2019, dem Vorabend des CSD, zur Peep Shopping Night in das Kaufhaus am Gendarmenmarkt. Von 20 Uhr bis Mitternacht feiern die Gäste eine feuchtfröhliche Sommernacht mit Shopping, Cocktails und Entertainmentprogramm. Für Unterhaltung sorgen Club-Tunes und wilde Tanz-Acts. Dazu wird feucht-fröhlich gefeiert.