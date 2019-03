Fundsachenversteigerung Zentrales Fundbüro Berlin

Was in Berlin verloren, gefunden und nicht abgeholt wurde, kommt bei der öffentlichen Versteigerung des Zentralen Fundbüros unter den Hammer.

Das Zentrale Fundbüro Berlin mit Sitz im Gebäude des ehemaligen Flughafen Tempelhofs versteigert mehrmals im Jahr nicht abgeholte Fundsachen vom Regenschirm bis zum Fahrrad. Die Versteigerungen finden im Auktionshaus AssetOrb in Berlin-Schöneberg statt. Die Fundsachen können zwischen 8 und 10 Uhr am Tag der Versteigerung besichtigt werden. Die Versteigerung selbst beginnt um 10 Uhr. Geboten wird per Handzeichen, bezahlt wird bar. EC- oder Kreditkartenzahlung sind nicht möglich.