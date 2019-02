Vintage, Second-Hand und Design im Moa Berlin: Regelmäßig findet dort der Mädelsflohmarkt Mädchen Klamotte statt.

Der Flohmarkt Mädchen Klamotte ist ein Flohmarkt von Frauen für Frauen. Verkauft wird alles, was modebewusste Frauenherzen höher schlagen lässt: Vintage-Kleidung, Second-Hand-Kleidung, Design, Kinderkleidung und Ausstattung, Schuhe, Schmuck, Accessoires und Selbstgemachtes. Von 13 bis 18 Uhr heißt es dann Mercure Hotel Moa Berlin in der Stephanstraße: Shoppen, was das Herz begehrt.