Musik- und Instrumentenflohmarkt

Auf dem Instrumentenflohmarkt wechseln gebrauchte Instrumente, Mikrofone, Stative, Effektgeräte und andere Schätze mit Geschichte die Besitzer.

Eine neue Gitarre, einen Verstärker oder eine Violine, all das und noch viel mehr Musikinstrumente und Musiktechnik können Besucher des Instrumentenflohmarktes am 30. November 2019 im Jugendclub UFO in der Lipschitzallee kaufen. Angeboten wird alles rund um die Musik: Vom Stativ über Gitarre und Mikrofon bis zum Effektgerät. Neben den Ständen auf dem Flohmarkt wird ein Rahmenprogramm mit Konzerten, Workshops und Café geboten. Der Flohmarkt wird vom Amt für kirchliche Dienste in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg organisiert.