Big Berlin Fashion Show

26. und 27. April 2019

In der Piazza der Mall of Berlin am Leipziger Platz präsentieren nationale und internationale Labels die neuen Modetrends auf dem Catwalk.

Am Freitag, den 26. April und Samstag, den 27. April 2019 zeigen sich bei der Big Berlin Fashion Show viele der in der Mall ansässigen Labels die aktuellen Kollektionen auf einem 30 Meter langen Catwalk. Mit dabei sind u.a. Kollektionsstücke von Twin-Set, Liu Jo, Rich & Royal und Guess. Besucher können die jeweils 40-minütigen klassischen Schauen kostenlos sehen. Die Modenschau wird von der Fashion-Week-Größe Elke Degenkolb choreografiert.

Auf einen Blick Was: Big Berlin Fashion Show

Wann: Freitag, 26. April und Samstag, 27. April 2019

Shows: 13:00 Uhr, 14:30 Uhr, 16:00 Uhr, 17:30 Uhr und 19:00 Uhr (unter Vorbehalt)

Wo: Piazza der

Eintritt: Frei

