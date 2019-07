Kultpur-Fashionroom

Der Concept Store Kultpur wird im Zuge der Fashion Week fünf Tage lang zum Showroom mit Farbtypberatung und Sale.

Im Rahmen der Fashion Week zeigt der Concept Store Kultpur in Kreuzberg in seinem Showroom "Just Shine" ausgewählte Mode und Accessoires. Schwerpunkt ist in diesem Jahr Nachhaltigkeit in der Mode. Zum ersten Mal gibt es eine Einführung in die Farbtypberatung. Dazu stehen Mode und Accessoires der Labels L'astretti, Velibor, Killerbeast, Mocomoco Berlin, Papoutsi, Blingberlin, Uluayak, Jorinde Nisse, Sag+Sal, Meimoona, Steal und DBAK zum Verkauf.