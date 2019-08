Beim Vintage-Sale im Sometimes Coloured suchen ausgewählte Second-Hand-Kleidung, Accessoires und Schuhe neue Besitzer.

Getreu nach dem Motto "Alles muss raus" räumt der Laden Sometimes Coloured in der Grünberger Straße sein Lager leer. Verkauft werden hunderte Second-Hand-Artikel und Vintage-Klamotten - von Bekleidung über Schuhe bis zu Taschen und Accessoires. Die erbeuteten Kleidungsstücke können vor Ort anprobiert werden und bar, mit EC- oder Kreditkarte gezahlt werden. Der Eintritt ist frei.

Auf einen Blick

Was: Vintage Sale / Second Hand Lagerverkauf

Wann: Donnerstag, 29. August bis Samstag, 31. August 2019

Öffnungszeiten: 12 bis 20 Uhr

Wo: Sometimes Coloured

Eintritt: Frei