Keramik- und Töpferkunstmarkt Späth'sche Baumschulen

Über 30 Töpfer- und Keramikmeistereien bieten in Berlin-Treptow kunstvolle Gefäße, Vasen und Skulpturen zum Kauf an. Eine Keramikwerkstatt lädt zum Selbertöpfern ein.

Feines aus Keramik, Edles in Porzellan: Der Keramik- und Töpferkunstmarkt in den Späth'schen Baumschulen bietet am 16. und 17. Mai 2020 Schmuckstücke aus regionalen und internationalen Keramik-Werkstätten zum Kauf. Mehr als 30 Töpfer- und Keramikmeistereien präsentieren von 10 bis 18 Uhr ihre Produkte, von Gartenskulpturen und Bodenvasen über Geschirr und originellen Gefäßen bis zu handgefertigten Fliesen und besonderen Liebhaberstücken.