Kunst trifft Handwerk in Frohnau

Ein ganzes Wochenende lang können Besucher auf dem Zeltinger Platz Kunst, Design und Kunsthandwerk entdecken und kaufen.

Am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. September 2018 verwandelt sich der Zeltinger Platz in Berlin-Frohnau in eine grüne Open-Air-Galerie. Über 120 Keramiker, Künstler, Kunsthandwerker und Designer präsentieren jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre selbst gefertigten Arbeiten, darunter Malerei und Grafiken, Schmuck und Porzellan sowie Skulpturen, Glasobjekte und Holzarbeiten für Haus und Garten.