Der Lifestyle-Markt an der Alten Münze bietet Street Food, Mode, Kosmetik und Geschenkideen ohne tierische Bestandteile.

© The Green Market Berlin

Der Markt rund um die vegane Lebensweise öffnet die Türen zu seiner Sommer-Edition. Auf dem Gelände der Alten Münze können Besucher stöbern, shoppen und schlemmen. Über 100 Händler bieten neben regionalen Lebensmitteln und Getränken auch Geschenkideen, Mode und Kosmetik an, bei deren Herstellung auf tierische Produkte verzichtet wurde. An Streetfood-Ständen können sich Besucher an internationalen veganen Spezialitäten sattessen. Dazu gibt es Musik, Yoga und betreute Kinderkurse.