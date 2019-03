Ostern in den Berliner Einkaufscentern

Die Borsighallen in Berlin-Tegel verwandeln sich im März in eine geschmückte Osterlandschaft. Ein österliches Unterhaltungsprogramm sorgt für viel Vergnügen bei Groß und Klein. So führen die "Pumpelstrumpf's" am Freitag, den 23. März von 14 bis 17 Uhr lustige und stündlich wechselnde Puppenshows zum Oster-Thema auf. Am Samstag, den 24. März und 31. März jeweils von 13 bis 18 Uhr können Kinder beim "Hasenzirkus" unter professioneller Anleitung jonglieren, Teller drehen, Stelzen laufen, Einrad fahren und vieles weitere ausprobieren. Beim Osterbasteln können sich die Kleinen außerdem kreativ austoben.Infos zum Einkaufscenter Hallen am Borsigturm »