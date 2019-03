In Berlin-Schöneberg kommen alle Prüfmuster, die die ausgiebigen Produkttests überstanden haben, unter den Hammer. Vor allem Technikfans können auf Schnäppchen hoffen.

Die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest prüft jedes Jahr mehr als 2000 Produkte in mehreren Ausführungen auf ihre Belastbarkeit und Funktionsfähigkeit. Am Samstag, den 15. Juni 2019 werden alle Produkte, die die ausgiebigen Tests überlebt haben, bei einer Auktion versteigert. Wer mitbieten will, kann die Produkte vorher ab 8 Uhr besichtigen, Auktionsbeginn ist anschließend um 10 Uhr. Die Geräte sind gebraucht oder neuwertig und können nicht umgetauscht werden. Stiftung Warentest versteigert funktionsfähige Prüfmuster viermal jährlich.